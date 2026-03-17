Projet de loi pour leur empêcher de le faire

Les patchs sur les vestes de cuir permettant d'identifier les groupes criminalisés pourraient être interdits, si le projet de loi P13, une initiative du ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, est adopté.

Simple mesure symbolique ou véritable outil de pression pour les policiers ? Est-ce nécessaire ? Et surtout, les motards qui s’affichent sont-ils vraiment dérangeants?

Écoutez Maria Mourani, criminologue et sociologue, au micro de Marie-Eve Tremblay ce mardi pour approfondir le sujet, faisant suite à son intervention dans le journal Le Soleil.