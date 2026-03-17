 Aller au contenu
Société
Météo mardi

Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»

par 98.5

0:00
9:47

Entendu dans

La commission

le 17 mars 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»
Les vents très forts engendrent des pannes d'électricité mardi un peu partout dans le sud de la province de Québec. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Les vents très forts engendrent des pannes d'électricité un peu partout dans le sud de la province de Québec, mardi en journée. 

Écoutez Pascal Poinlane, porte-parole d’Hydro-Québec, et Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, brosser le portrait de la situation au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Il y a à peu près 1 h, on était à plus de 300 000 abonnés d'Hydro-Québec privés d'électricité. Là, ça redescend. On est à 261 000 adresses touchées par les pannes au Québec. Ça souffle fort et ça souffle à peu près partout, d'où ce bilan important quand même. Mais là, l'événement météorologique est encore en cours. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas rétablir le courant à tout le monde d'ici la fin de la journée.»

Pascal Poinlane

Vous aimerez aussi

Les motards qui s'affichent publiquement, ça vous dérange?
Radio textos
Les motards qui s'affichent publiquement, ça vous dérange?
0:00
16:53
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
La commission
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
0:00
8:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Rattrapage
Le ministre Samuel Poulin souhaite revoir le tout
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Rattrapage
Pour ou contre son exploitation?
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
Rattrapage
Le défi des séries
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Rattrapage
Aucune accusation déposée pour l'instant
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Rattrapage
L’urgence d’agir contre «l’autoroute de la mort»
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes
Rattrapage
La commission
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes
Préserver le carburant: le Sri Lanka passe à la semaine de quatre jours
Rattrapage
Une bonne nouvelle, selon nos commissaires
Préserver le carburant: le Sri Lanka passe à la semaine de quatre jours
Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix
Rattrapage
Pourquoi ça coûte si cher?
Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix
Les listes d'attente pour obtenir une IRM s'allongent
Rattrapage
Accès aux soins de santé
Les listes d'attente pour obtenir une IRM s'allongent
Sephora Kids: l'obsession inquiétante des jeunes filles pour les cosmétiques
Rattrapage
Un phénomène qui prend de l'ampleur
Sephora Kids: l'obsession inquiétante des jeunes filles pour les cosmétiques
La présence américaine en Iran grimpe à 1 milliard de dollars par jour
Rattrapage
La commission
La présence américaine en Iran grimpe à 1 milliard de dollars par jour
Spectacles au cimetière Notre-Dame : «Ça peut être bien, si c'est bien exécuté»
Rattrapage
Projet pour amasser des fonds
Spectacles au cimetière Notre-Dame : «Ça peut être bien, si c'est bien exécuté»