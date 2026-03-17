Météo mardi

Les vents très forts engendrent des pannes d'électricité un peu partout dans le sud de la province de Québec, mardi en journée.
Écoutez Pascal Poinlane, porte-parole d’Hydro-Québec, et Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, brosser le portrait de la situation au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il y a à peu près 1 h, on était à plus de 300 000 abonnés d'Hydro-Québec privés d'électricité. Là, ça redescend. On est à 261 000 adresses touchées par les pannes au Québec. Ça souffle fort et ça souffle à peu près partout, d'où ce bilan important quand même. Mais là, l'événement météorologique est encore en cours. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas rétablir le courant à tout le monde d'ici la fin de la journée.»