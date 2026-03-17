Météo mardi

Les vents très forts engendrent des pannes d'électricité un peu partout dans le sud de la province de Québec, mardi en journée.

Écoutez Pascal Poinlane, porte-parole d’Hydro-Québec, et Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, brosser le portrait de la situation au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.