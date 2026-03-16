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Société
Agression sauvage à Lac-Etchemin

Violence à l'aréna: «Il devrait être banni à vie ce parent-là» -Stéphane Gendron

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Entendu dans

Radio textos

le 16 mars 2026 10:47

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Violence à l'aréna: «Il devrait être banni à vie ce parent-là» -Stéphane Gendron
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Une agression sauvage est survenue à Lac-Etchemin, où un parent a violemment poussé un arbitre à la fin d'un match de hockey mineur, soulevant une fois de plus l'indignation.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, lundi après-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Pour l'ex-maire de Huntingdon, cet événement n'est que la pointe de l'iceberg d'un problème endémique de violence dans les arénas, exacerbé par la consommation d'alcool et le comportement toxique de certains parents.

Il souligne l'ironie de se surprendre de la violence entre les jeunes joueurs, alors qu'ils ne font que reproduire les modèles d'agressivité offerts par les adultes dans les estrades.

Selon lui, des mesures drastiques, comme l'interdiction de l'alcool dans les centres sportifs et le bannissement à vie des parents fautifs, devraient être sérieusement considérées pour protéger l'intégrité du sport mineur.

«C'est un problème qui est endémique [...] Il devrait être banni à vie ce parent-là de l'aréna. Ce n'est pas le fun pour le petit, quand ton père te fait honte dans l'aréna, tu passes pour un fou, t'es pas sortable.»

Stéphane Gendron

Autres sujets traités:

  • L'accompagnement en fin de vie: Stéphane Gendron déplore le manque criant de soutien en santé mentale;
  • Le chroniqueur se dit favorable à la proposition de Doug Ford de légaliser le poivre de Cayenne pour la protection personnelle.

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