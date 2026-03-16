Agression sauvage à Lac-Etchemin

Une agression sauvage est survenue à Lac-Etchemin, où un parent a violemment poussé un arbitre à la fin d'un match de hockey mineur, soulevant une fois de plus l'indignation.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, lundi après-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Pour l'ex-maire de Huntingdon, cet événement n'est que la pointe de l'iceberg d'un problème endémique de violence dans les arénas, exacerbé par la consommation d'alcool et le comportement toxique de certains parents.

Il souligne l'ironie de se surprendre de la violence entre les jeunes joueurs, alors qu'ils ne font que reproduire les modèles d'agressivité offerts par les adultes dans les estrades.

Selon lui, des mesures drastiques, comme l'interdiction de l'alcool dans les centres sportifs et le bannissement à vie des parents fautifs, devraient être sérieusement considérées pour protéger l'intégrité du sport mineur.