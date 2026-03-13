Le débat s'enflamme autour d'une pétition lancée par le député ontarien Paul Calandra, et appuyée par le chef conservateur Pierre Poilievre, visant à faire entrer l'ancien commentateur Don Cherry dans l'Ordre du Canada.

Pour Réjean Tremblay, cette initiative est non seulement une «maladresse invraisemblable», mais elle témoigne d'une méconnaissance profonde de la fracture culturelle au pays.

Écoutez le Journaliste, scénariste et fan de hockey, Réjean Tremblay, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Bien qu'il reconnaisse l'immense popularité de Cherry dans l'Ouest et en Ontario, le journaliste sportif rappelle que l'ex-animateur de Coach’s Corner a bâti une partie de sa carrière sur le dénigrement systématique des francophones, des immigrants et des joueurs européens.

Selon lui, accorder une telle distinction à un homme qui a si souvent tenu des propos méprisants serait un affront, particulièrement pour le Québec.