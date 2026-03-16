Violence dans les sports mineurs

L’agression d’un arbitre à Lac-Etchemin relance le débat: comment éradiquer enfin la violence dans le sport mineur?

De l'influence toxique des parents sur le comportement des jeunes à la consommation d'alcool banalisée dans les gradins dès le matin, Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide, appelle une réflexion collective urgente.

Écoutez sa discussion avec Marie-Eve Tremblay, lundi matin, à Radio textos.