Plus de 1000 observations au pays en 2025

L’expert du paranormal Christian Page explique un nouveau rapport sur les OVNIS.

Si le Québec figure parmi les provinces les plus actives pour les signalements d'objets non identifiés dans le ciel, l’expert souligne un paradoxe moderne: malgré les milliards de caméras haute définition dans nos poches, les preuves visuelles de qualité restent inexistantes.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi à Radio textos.

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