Déclarations simplifiées

La période des impôts vous donne des sueurs froides?
Marc-André Sabourin propose un véritable «Gravol fiscal» en présentant les services Déclarer simplement (Ottawa) et l'Outil de déclaration simplifiée (Québec).
Ces plateformes permettent à des millions de contribuables ayant une situation simple de soumettre leur déclaration en moins de 20 minutes, gratuitement et sans paperasse, puisque l'État possède déjà vos feuillets.
Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité, expliquer le tout, lundi
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