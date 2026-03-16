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Économie
Déclarations simplifiées

Impôts en 20 minutes: une méthode gratuite dévoilée

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Radio textos

le 16 mars 2026 11:12

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Impôts en 20 minutes: une méthode gratuite dévoilée
Le service «Déclarer simplement» permet de faire sa déclaration d’impôts en moins de 20 minutes. / chinnarach/ Adobe Stock

La période des impôts vous donne des sueurs froides?

Marc-André Sabourin propose un véritable «Gravol fiscal» en présentant les services Déclarer simplement (Ottawa) et l'Outil de déclaration simplifiée (Québec).

Ces plateformes permettent à des millions de contribuables ayant une situation simple de soumettre leur déclaration en moins de 20 minutes, gratuitement et sans paperasse, puisque l'État possède déjà vos feuillets.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité, expliquer le tout, lundi 

Autre sujet abordé: 

  • Travailleurs de la construction: réclamez vos 550$ d'action collective de 2011 avant le 15 avril.

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