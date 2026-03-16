Déclarations simplifiées

La période des impôts vous donne des sueurs froides?

Marc-André Sabourin propose un véritable «Gravol fiscal» en présentant les services Déclarer simplement (Ottawa) et l'Outil de déclaration simplifiée (Québec).

Ces plateformes permettent à des millions de contribuables ayant une situation simple de soumettre leur déclaration en moins de 20 minutes, gratuitement et sans paperasse, puisque l'État possède déjà vos feuillets.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité, expliquer le tout, lundi