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Société
Masculinité positive

Être un homme et pleurer: «J'essaie de me laisser aller et ce n'est pas facile»

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Entendu dans

Radio textos

le 13 mars 2026 12:07

Avec

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Être un homme et pleurer: «J'essaie de me laisser aller et ce n'est pas facile»
Le Boys club / Cogeco Média

Certains hommes expriment davantage ce qu'ils ressentent que d'autres avant tout en raison de leur socialisation respective, selon l'étudiant en sociologie à l'UQAM, Sony Carpentier, au Boys Club.

Ils pourraient même être influencés par leur environnement, par exemple, si un homme est né en campagne en banlieue, ou encore en ville.

On parle beaucoup de masculinité positive, mais que signifie être un homme en 2026?

Écoutez Sony Carpentier, étudiant au Doctorat en sociologie à l’UQAM, Hugo Meunier, rédacteur en chef d'Urbania et Jonathan Roberge, humoriste, auteur et réalisateur à Radio textos.

«Il y a un coût à cette masculinité-là. Il y a un coût à répondre aux normes. Puis le coût, c'est de ne pas être capable de toujours entrer avec ses émotions, c'est de devoir tenir un rôle qui est dominant dans des espaces. Quand on ne répond pas aux normes, il y a aussi une certaine violence.»

Sony Carpentier

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