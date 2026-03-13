Certains hommes expriment davantage ce qu'ils ressentent que d'autres avant tout en raison de leur socialisation respective, selon l'étudiant en sociologie à l'UQAM, Sony Carpentier, au Boys Club.

Ils pourraient même être influencés par leur environnement, par exemple, si un homme est né en campagne en banlieue, ou encore en ville.

On parle beaucoup de masculinité positive, mais que signifie être un homme en 2026?

Écoutez Sony Carpentier, étudiant au Doctorat en sociologie à l’UQAM, Hugo Meunier, rédacteur en chef d'Urbania et Jonathan Roberge, humoriste, auteur et réalisateur à Radio textos.