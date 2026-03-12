Devrait-il y avoir huit paliers d'imposition?

À une certaine époque au Québec, on comptait vingt-et-un paliers d'imposition, nombre qui s'établit aujourd'hui à quatre.

S'inspirant de Marie-Eve Fournier de La Presse, notre chroniqueur Alexandre Leblond estime qu'il y a un juste-milieu à trouver, notamment pour ne pas que les personnes aux revenus élevés tombent «dans la zone grise» morale qu'est l'évitement fiscal.

Devrait-on faire payer 34 % de plus aux plus nantis? Trouvez-vous que vous contribuez assez à la société? Devrait-on augmenter le nombre de paliers d'imposition?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond répondre à ces questions au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi.