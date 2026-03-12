 Aller au contenu
Économie
Devrait-il y avoir huit paliers d'imposition?

L'évitement fiscal: «Le festival de la zone grise» -Alexandre Leblond

par 98.5

0:00
24:32

Entendu dans

Radio textos

le 12 mars 2026 10:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
L'évitement fiscal: «Le festival de la zone grise» -Alexandre Leblond
Alexandre Leblond / Cogeco Média

À une certaine époque au Québec, on comptait vingt-et-un paliers d'imposition, nombre qui s'établit aujourd'hui à quatre.

S'inspirant de Marie-Eve Fournier de La Presse, notre chroniqueur Alexandre Leblond estime qu'il y a un juste-milieu à trouver, notamment pour ne pas que les personnes aux revenus élevés tombent «dans la zone grise» morale qu'est l'évitement fiscal.

Devrait-on faire payer 34 % de plus aux plus nantis? Trouvez-vous que vous contribuez assez à la société? Devrait-on augmenter le nombre de paliers d'imposition?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond répondre à ces questions au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi.

«On fait l'erreur de considérer seulement ce qu'on paye en impôts [...] On ne considère jamais ce qu'on reçoit. Quelqu'un dans la classe moyenne, qui a des enfants, il va avoir des allocations familiales, il va avoir une allocation canadienne pour enfants et des crédits d'impôt que la personne sans enfant n'a pas.»

Alexandre Leblond

Vous aimerez aussi

«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
Lagacé le matin
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
0:00
7:56
Se lancer en affaires en 2026: un parcours du combattant
Radio textos
Se lancer en affaires en 2026: un parcours du combattant
0:00
25:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«J’ai été gâté par la vie, mais j’ai négligé ma famille» -Michel Bergeron
Rattrapage
Vidéo
L'ex-entraîneur des Nordiques se confie
«J’ai été gâté par la vie, mais j’ai négligé ma famille» -Michel Bergeron
Regarder40:28Marie-Eve Tremblay
L’égoïsme sain: apprenez à vous choisir sans aucune culpabilité
Rattrapage
Quand prendre soin de soi devient un défi
L’égoïsme sain: apprenez à vous choisir sans aucune culpabilité
Bromont finance un service de partage entre voisins: «C'est une ville de riches»
Rattrapage
Partage Club
Bromont finance un service de partage entre voisins: «C'est une ville de riches»
Se lancer en affaires en 2026: un parcours du combattant
Rattrapage
La vitalité économique des PME québécoises
Se lancer en affaires en 2026: un parcours du combattant
Maltraitance envers les aînés: «C'est beaucoup plus courant qu'on le pense»
Rattrapage
Quand le consentement est flou
Maltraitance envers les aînés: «C'est beaucoup plus courant qu'on le pense»
Verglas annoncé: sommes-nous trop alarmistes?
Rattrapage
Alerte météo et anxiété collective
Verglas annoncé: sommes-nous trop alarmistes?
Des panneaux solaires à bas prix bientôt sur nos toits?
Rattrapage
Le gouvernement annoncera des subventions
Des panneaux solaires à bas prix bientôt sur nos toits?
Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
Rattrapage
«Ça ne fait pas partie de notre culture»
Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette
Rattrapage
Les conseils d'une experte pour vos nuits
Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
Rattrapage
La proposition de Bernard Drainville fait réagir
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent-elles à travers le monde?
Rattrapage
Entre science et croyance
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent-elles à travers le monde?
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Rattrapage
Quand la voiture devient un luxe inaccessible
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Rattrapage
Sécurité scolaire
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Sondage CRHA: seuls 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Rattrapage
Manque de soutien et licenciements
Sondage CRHA: seuls 18% des employeurs soutiennent les proches aidants