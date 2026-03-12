L'ex-entraîneur des Nordiques se confie

Dans cette entrevue avec l'animatrice Marie-Eve Fournier, le légendaire Michel Bergeron, alias «Le Tigre», pose un regard lucide et parfois dur sur son immense carrière.

Entre deux éclats de rire et quelques moments de vive émotion, il nous transporte dans les coulisses de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de sa vie personnelle.

Son plus beau souvenir en carrière? Lorsque les Nordiques, qu'il «coachait» en 1982, l'ont emporté face aux Canadiens en séries éliminatoires au Forum, alors que tous les analystes prédisaient une défaite cuisante de Québec.

Écoutez la grande entrevue de l'ancien entraîneur chef dans la Ligue nationale de hockey et analyste sportif, Michel Bergeron, jeudi, à l'émission Radio textos.