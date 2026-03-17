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Politique provinciale
Toujours pas d'entente avec le gouvernement

La hausse demandée par les médecins spécialistes: «On n'a pas les moyens»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 17 mars 2026 10:44

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La hausse demandée par les médecins spécialistes: «On n'a pas les moyens»
Les médecins spécialistes ne sont toujours pas arrivés à conclure une entente avec le gouvernement du Québec. / photobyphotoboy / Adobe Stock

Les médecins spécialistes ne sont toujours pas arrivés à conclure une entente avec le gouvernement du Québec.

Ils boycottent notamment le système de rendez-vous, ce qui a retiré 7000 disponibilités cette semaine, révèle mardi le Journal de Montréal.

Commencent-ils à vous énerver avec leurs moyens de pression?

Écoutez Jérôme Landry, animateur de l’émission Trudeau-Landry au FM93, en discuter au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

«Avec certains hôpitaux en décrépitude épouvantable, des infiltrations d'eau, des patients de soins intensifs dans le corridor, des tuyaux de construction dans une chambre, etc. Je pense que n'importe qui est capable de comprendre que le 14 % que les médecins spécialistes demandent actuellement, on n'a tout simplement pas les moyens de leur offrir ça.»

Jérôme Landry

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