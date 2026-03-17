Toujours pas d'entente avec le gouvernement

Les médecins spécialistes ne sont toujours pas arrivés à conclure une entente avec le gouvernement du Québec.

Ils boycottent notamment le système de rendez-vous, ce qui a retiré 7000 disponibilités cette semaine, révèle mardi le Journal de Montréal.

Commencent-ils à vous énerver avec leurs moyens de pression?

Écoutez Jérôme Landry, animateur de l’émission Trudeau-Landry au FM93, en discuter au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.