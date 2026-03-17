Toujours pas d'entente avec le gouvernement

Les médecins spécialistes ne sont toujours pas arrivés à conclure une entente avec le gouvernement du Québec.
Ils boycottent notamment le système de rendez-vous, ce qui a retiré 7000 disponibilités cette semaine, révèle mardi le Journal de Montréal.
Commencent-ils à vous énerver avec leurs moyens de pression?
Écoutez Jérôme Landry, animateur de l’émission Trudeau-Landry au FM93, en discuter au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.
«Avec certains hôpitaux en décrépitude épouvantable, des infiltrations d'eau, des patients de soins intensifs dans le corridor, des tuyaux de construction dans une chambre, etc. Je pense que n'importe qui est capable de comprendre que le 14 % que les médecins spécialistes demandent actuellement, on n'a tout simplement pas les moyens de leur offrir ça.»