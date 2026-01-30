Politique québécoise

Québec ouvre légèrement les vannes en immigration.

Le gouvernement va augmenter, dès février, le nombre de personnes invitées via le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), passant de 1870 à 2500 par mois, visant 29 000 invitations d’ici fin 2026.

Cette mesure vise à rassurer les candidats dont le permis arrive à échéance, tout en maintenant un contrôle strict sans «clause grand-père» pour le Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Louis Lacroix, vendredi, à Lagacé le matin.

