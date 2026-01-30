 Aller au contenu
Politique
Politique québécoise

PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration

par 98.5

0:00
12:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 janvier 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Québec ouvre légèrement les vannes en immigration.

Le gouvernement va augmenter, dès février, le nombre de personnes invitées via le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), passant de 1870 à 2500 par mois, visant 29 000 invitations d’ici fin 2026.

Cette mesure vise à rassurer les candidats dont le permis arrive à échéance, tout en maintenant un contrôle strict sans «clause grand-père» pour le Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Louis Lacroix, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Québec ajuste le tir dans le dossier des proches aidants;
  • La candidature de Mario Roy à la course à la chefferie du PLQ;
  • Bernard Drainville officialisera sa candidature à la chefferie de la CAQ ce dimanche à Lévis;
  • Christine Fréchette mène la course aux appuis avec 25 députés contre 10 pour son rival.

Vous aimerez aussi

«Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive ce que Marwah et moi avons vécu»
Lagacé le matin
«Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive ce que Marwah et moi avons vécu»
0:00
6:58
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
La commission
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
0:00
8:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
Rattrapage
Victoire écrasante du CH sur l'Avalanche
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Rattrapage
Menaces de clouer les avions Bombardier au sol
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Rattrapage
Déconnexion des élites fédéralistes?
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
Rattrapage
Lagacé le matin
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Rattrapage
Engouement monstre
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Rattrapage
Le monde réaligne ses alliances
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Rattrapage
Groupes criminalisés
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Rattrapage
Congrès conservateur à Calgary
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Rattrapage
Politique «Mieux chez soi»
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu
Rattrapage
Nouvelles menaces du président américain
Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu
Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles
Rattrapage
Un rapport de force inégal
Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles
Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF
Rattrapage
Informations personnelles divulguées
Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux
Rattrapage
Le tour du chapeau
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux