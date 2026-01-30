Politique québécoise

Québec ouvre légèrement les vannes en immigration.
Le gouvernement va augmenter, dès février, le nombre de personnes invitées via le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), passant de 1870 à 2500 par mois, visant 29 000 invitations d’ici fin 2026.
Cette mesure vise à rassurer les candidats dont le permis arrive à échéance, tout en maintenant un contrôle strict sans «clause grand-père» pour le Programme de l'expérience québécoise (PEQ).
Autres sujets abordés
- Québec ajuste le tir dans le dossier des proches aidants;
- La candidature de Mario Roy à la course à la chefferie du PLQ;
- Bernard Drainville officialisera sa candidature à la chefferie de la CAQ ce dimanche à Lévis;
- Christine Fréchette mène la course aux appuis avec 25 députés contre 10 pour son rival.