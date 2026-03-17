Le phénomène Angine de poitrine se poursuit

Le propriétaire charismatique de la boutique Chaussures à vos pieds à Saint-Hyacinthe, Yvan Mignier, connaît un succès fulgurant sur les réseaux sociaux, grâce à son style audacieux et son authenticité.
Sa récente vidéo inspirée par le phénomène de l’heure - le groupe Angine de poitrine - a généré un engouement massif, attirant des clients de partout au Québec dans sa boutique.
Écoutez la chronique de Frédéric Labelle, mardi à l'émission Lagacé le matin.
Malgré cette notoriété numérique, Mignier refuse catégoriquement de vendre en ligne, privilégiant l'expérience client et les conseils personnalisés en magasin.
«Ça me fait toujours capoter des clientes qui font 3h, 4h de route pour venir à la boutique.»