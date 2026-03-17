Le phénomène Angine de poitrine se poursuit

Le propriétaire charismatique de la boutique Chaussures à vos pieds à Saint-Hyacinthe, Yvan Mignier, connaît un succès fulgurant sur les réseaux sociaux, grâce à son style audacieux et son authenticité.

Sa récente vidéo inspirée par le phénomène de l’heure - le groupe Angine de poitrine - a généré un engouement massif, attirant des clients de partout au Québec dans sa boutique.

Écoutez la chronique de Frédéric Labelle, mardi à l'émission Lagacé le matin.

Malgré cette notoriété numérique, Mignier refuse catégoriquement de vendre en ligne, privilégiant l'expérience client et les conseils personnalisés en magasin.