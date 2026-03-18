Le nombre de signalements pour des animaux souffrant de négligence auprès de la SPCA a bondi, passant de 57 cas en 2023 à 179 en 2024.

Écoutez le vétérinaire Raymond Plasse analyser cette augmentation, mercredi, à Lagacé le matin.

Selon lui, ces chiffres s'expliquent par plusieurs facteurs, dont une plus grande vigilance citoyenne, une évolution de la notion de maltraitance et l'effet post-pandémie.

Par ailleurs, cette violence envers les animaux est souvent le symptôme d'une «maladie sociale» plus large, soulignant un lien direct entre l'agressivité envers les bêtes et celle envers les humains.