Baseball, hockey et soccer international

Sur la scène internationale, le Venezuela a remporté la Classique mondiale de baseball face aux États-Unis dans un climat politique tendu.

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire électrisante en prolongation contre les Bruins de Boston lors de la Saint-Patrick.

Enfin, un séisme secoue le monde du soccer: la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations a été renversée au profit du Maroc en raison d'un protêt technique.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi à Lagacé le matin.