Chronique américaine

Le président américain Donald Trump a récemment affirmé que la guerre en Iran prendra fin quand il «le sentira dans ses tripes».
Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie expliquer le tout, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Dans le fond, son jugement a été contaminé par l'épisode au Venezuela ; court, rapide, spectaculaire. Un succès retentissant, à tout le moins au plan militaire. Et je pense que ça a fini par devenir un standard attendu. Mais là, rien ne va comme prévu. La réplique de l'Iran est plus forte qu'on pensait, et la pâte à dents est en train de sortir du tube. Le président est confronté à des sondages très mauvais, et il ne voit plus comment remettre la pâte dans le tube.»