Politique québécoise

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Le budget Girard déposé avec une «espèce d'odeur de fin de régime...»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 mars 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Le budget Girard déposé avec une «espèce d'odeur de fin de régime...»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le budget du ministre des Finances, Eric Girard, promet d'être sobre et ciblé.

Ce budget caquiste sera déposé mercredi à l'Assemblée nationale.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

«Le contexte est absolument inédit avec un premier ministre qui a un pied dans la porte, sur le bord de quitter, en train de faire ses boîtes, ramasser les bibelots dans le bureau. J'ai envie de te dire aussi qu'il y a cette espèce d'odeur de fin de régime plus forte que ce qu'on a vue depuis longtemps...»

Jonathan Trudeau

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