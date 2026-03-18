Politique québécoise

Le budget du ministre des Finances, Eric Girard, promet d'être sobre et ciblé.
Ce budget caquiste sera déposé mercredi à l'Assemblée nationale.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.
«Le contexte est absolument inédit avec un premier ministre qui a un pied dans la porte, sur le bord de quitter, en train de faire ses boîtes, ramasser les bibelots dans le bureau. J'ai envie de te dire aussi qu'il y a cette espèce d'odeur de fin de régime plus forte que ce qu'on a vue depuis longtemps...»