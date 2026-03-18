Rafales et pannes de courant

Le Québec a été balayé par des vents d'une force exceptionnelle, mardi, avec des pointes atteignant 98 km/h dans la grande région de Montréal.

Les rafales les plus violentes ont été enregistrées au Saguenay (114 km/h) et à Lévis (104 km/h).

Ce phénomène s'explique par la confrontation de masses d'air aux températures contrastées, créant un corridor de vents significatifs entre l'air chaud à l'est et l'air froid à l'ouest.

Par ailleurs, au plus fort de l'événement, environ 320 000 clients ont été privés d'électricité.

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de MétéoGlobale, et Maxime Nadeau, d'Hydro-Québec, faire le point à Lagacé le matin.