Tour d'horizon viral

Frédéric Labelle explore les dossiers insolites du Web, débutant par la Thaïlande où un homme risque la prison après s'être introduit illégalement dans l'enclos de l'hippopotame pygmée Moo Deng pour le filmer.

La discussion bifurque ensuite vers le premier ministre canadien Mark Carney, dont la forme physique lors d'un jogging à Londres suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Enfin, le chroniqueur revient sur une proposition politique controversée aux États-Unis: une «taxe du péché» de 50 % ciblant les créatrices de contenu sur OnlyFans, justifiée par une volonté de contrer la «dégénérescence culturelle».

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi à Lagacé le matin.