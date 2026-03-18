39 décès depuis 2013

L'autoroute 50, surnommée «l'autoroute de la mort», est au cœur d'une sortie publique de deux coroners, dont Me Denyse Langelier.

Depuis 2013, 39 décès ont été recensés sur ce tronçon, principalement en raison de collisions frontales causées par l'absence de terre-plein central ou de glissières de sécurité sur de longues sections à voies contiguës.

Bien que des projets d'élargissement aient été annoncés, les compressions budgétaires du gouvernement québécois ont une nouvelle fois retardé les travaux.

Les coroners pressent maintenant Québec d'installer au moins des glissières médianes dans les zones les plus accidentogènes pour sauver des vies évitables.

Écoutez la coroner et avocate, Me Denyse Langelier, expliquer le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.