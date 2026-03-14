 Aller au contenu
Politique
Premier anniversaire du gouvernement Carney

Révision de l'ACEUM: «Le vrai test est à venir»

par 98.5

0:00
9:44

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 mars 2026 11:11

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Révision de l'ACEUM: «Le vrai test est à venir»
Une année s'est écoulée depuis que Mark Carney est arrivé à la tête du gouvernement libéral du Canada. / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Une année s'est écoulée depuis que Mark Carney est arrivé à la tête du gouvernement libéral du Canada. 

Écoutez le chroniqueur et analyste politique Christian Dufour discuter du bilan du premier ministre, qui semble toujours faire bonne figure auprès de l'opinion publique.

«Un gros bémol, c'est que le vrai test pour Mark Carney est à venir parce qu'on vit sur du temps emprunté. Jusqu'à présent, on n'a pas subi les conséquences des dérives de Trump sur le plan économique. On est protégés par l'accord de libre-échange de l'ACEUM, et ça reste en fait un dossier à renégocier. Il y a des entreprises et les citoyens canadiens risquent de payer un prix très concret dans ce dossier-là.»

Christian Dufour

Vous aimerez aussi

Course à la CAQ: polémique autour d'une vidéo de Mathieu Lacombe
Lagacé le matin
Course à la CAQ: polémique autour d'une vidéo de Mathieu Lacombe
0:00
11:21
Peu adapté aux gens avec handicaps : «Quel genre de société on veut?»
Signé Lévesque
Peu adapté aux gens avec handicaps : «Quel genre de société on veut?»
0:00
8:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Quelle est l'histoire de la cérémonie des Oscars?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire de la cérémonie des Oscars?
«On ne peut pas être le même parent à 25 ans, à 30 ans et à 40 ans»
Rattrapage
Traitement parental différentiel
«On ne peut pas être le même parent à 25 ans, à 30 ans et à 40 ans»
Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»
Rattrapage
Juste pour rire annule sa décision de le signer
Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»
Peu adapté aux gens avec handicaps : «Quel genre de société on veut?»
Rattrapage
Poursuites à ce sujet contre le Festival de Jazz
Peu adapté aux gens avec handicaps : «Quel genre de société on veut?»
«Un jeune prodige comme ça, il vaut mieux qu'il soit bien encadré»
Rattrapage
Joueur de hockey encadré à 12 ans par des agents
«Un jeune prodige comme ça, il vaut mieux qu'il soit bien encadré»
Autoproduction: «Julien Lacroix n'a pas besoin de Juste pour rire»
Rattrapage
L'entreprise retire son entente avec l'artiste
Autoproduction: «Julien Lacroix n'a pas besoin de Juste pour rire»
Dave «Pic» Turmel fait face à neuf nouveaux chefs d'accusation
Rattrapage
Signé Lévesque
Dave «Pic» Turmel fait face à neuf nouveaux chefs d'accusation
Guerre en Iran : «Trump n'arrive plus à remettre la pâte à dents dans le tube»
Rattrapage
Chronique américaine
Guerre en Iran : «Trump n'arrive plus à remettre la pâte à dents dans le tube»
Cérémonie des Oscars : quels films pourraient remporter les grands honneurs?
Rattrapage
Chronique culturelle
Cérémonie des Oscars : quels films pourraient remporter les grands honneurs?
Un jeune hockeyeur québécois a su attirer l'attention des agences à 12 ans
Rattrapage
Actualités sportives
Un jeune hockeyeur québécois a su attirer l'attention des agences à 12 ans
Il est préférable de patienter avant de faire installer ses pneus d'été
Rattrapage
Autorisation à faire le changement le 15 mars
Il est préférable de patienter avant de faire installer ses pneus d'été
Prix de l'essence : «La France cherche des solutions pour éviter une révolte»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Prix de l'essence : «La France cherche des solutions pour éviter une révolte»
Trump affirme que l'Iran est vaincu et veut négocier un accord
Rattrapage
Revue de presse
Trump affirme que l'Iran est vaincu et veut négocier un accord
«Les compagnies ont la fidélité élastique» -Jean-François Baril
Rattrapage
J'en reviens pas
«Les compagnies ont la fidélité élastique» -Jean-François Baril