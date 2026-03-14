Premier anniversaire du gouvernement Carney

Une année s'est écoulée depuis que Mark Carney est arrivé à la tête du gouvernement libéral du Canada.
Écoutez le chroniqueur et analyste politique Christian Dufour discuter du bilan du premier ministre, qui semble toujours faire bonne figure auprès de l'opinion publique.
«Un gros bémol, c'est que le vrai test pour Mark Carney est à venir parce qu'on vit sur du temps emprunté. Jusqu'à présent, on n'a pas subi les conséquences des dérives de Trump sur le plan économique. On est protégés par l'accord de libre-échange de l'ACEUM, et ça reste en fait un dossier à renégocier. Il y a des entreprises et les citoyens canadiens risquent de payer un prix très concret dans ce dossier-là.»