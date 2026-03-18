Le cas de Xavier Gellatly et la Loi P-38

À la suite du meurtre brutal d'un propriétaire de dépanneur, qui aurait été commis par Xavier Gellatly, un individu au lourd passé criminel et psychiatrique, la psychiatre Claire Gamache tire la sonnette d'alarme.

Elle pointe du doigt la loi P-38, dont les critères de dangerosité «grave et immédiat» sont les plus restrictifs au Canada, empêchant souvent l'hospitalisation forcée avant que l'irréparable ne se produise.

En comparaison, l'Ontario dispose de critères plus permissifs permettant de traiter les patients avant qu'ils ne basculent dans la criminalité, réduisant ainsi le nombre de personnes déclarées non criminellement responsables.

Écoutez Dre Claire Gamache, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, expliquer le tout, mercredi au micro de Patrick Lagacé.