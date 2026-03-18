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Société
Le cas de Xavier Gellatly et la Loi P-38

«Au Québec, c'est tellement difficile de traiter les gens contre leur gré»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 mars 2026 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Au Québec, c'est tellement difficile de traiter les gens contre leur gré»
La Loi P-38, très restrictive au Québec comparée à l’Ontario, complique l’internement et le traitement des personnes dangereuses, menant à des drames évitables, déplore la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. / metamorworks/ Adobe Stock

À la suite du meurtre brutal d'un propriétaire de dépanneur, qui aurait été commis par Xavier Gellatly, un individu au lourd passé criminel et psychiatrique, la psychiatre Claire Gamache tire la sonnette d'alarme.

Elle pointe du doigt la loi P-38, dont les critères de dangerosité «grave et immédiat» sont les plus restrictifs au Canada, empêchant souvent l'hospitalisation forcée avant que l'irréparable ne se produise.

En comparaison, l'Ontario dispose de critères plus permissifs permettant de traiter les patients avant qu'ils ne basculent dans la criminalité, réduisant ainsi le nombre de personnes déclarées non criminellement responsables.

Écoutez Dre Claire Gamache, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, expliquer le tout, mercredi au micro de Patrick Lagacé.

«Au Québec, c'est tellement difficile de traiter les gens contre leur gré [...] qu'ils finissent par poser des gestes graves dans la société et ils rentrent par l'autre porte, qui est le système criminel.»

Dre Claire Gamache

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