Nouveau budget Girard mercredi

En ce jour de budget au Québec, Marie-Eve Fournier anticipe un déficit avoisinant les 10 milliards de dollars, excluant toute possibilité de baisses d'impôt ou de «cadeaux» financiers.

Alors que les infrastructures publiques comme l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et le réseau routier se dégradent, le débat sur les revenus de l'État s'intensifie.

Elle explore des pistes radicales soulevées par des groupes de réflexion et des citoyens: instauration de tickets modérateurs en santé, hausse des frais de garde, ou encore un alignement des frais de scolarité universitaires sur ceux de l'Ontario, où une session coûte plus du double qu'au Québec.

Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout, lors de sa chronique financière de mercredi, à Lagacé le matin.