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Politique provinciale
La nécessité d’investissements majeurs

Infrastructures en ruine: le Québec devant un goulot d'étranglement financier

par 98.5

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9:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le March 18, 2026 9:26 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Infrastructures en ruine: le Québec devant un goulot d'étranglement financier
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La situation des infrastructures au Québec est jugée désolante, particulièrement à la Cité de la Santé de Laval, où la population a crû de 260 000 personnes sans ajout de services hospitaliers proportionnels.

Entre les fuites d'eau dans les établissements et l'ajout de lits dans les corridors, le Québec fait face à un cul-de-sac budgétaire.

Est-ce qu'il sera possible de rénover le réseau sans de nouveaux revenus ou des réformes politiques audacieuses?

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, mercredi, à Lagacé le matin

«C’est 260 000 personnes de plus qui se sont ajoutées à Laval depuis la fondation de la Cité de la Santé [...] c’est comme si la population de Longueuil n’avait pas d’hôpital.»

Luc Ferrandez

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