La nécessité d’investissements majeurs

La situation des infrastructures au Québec est jugée désolante, particulièrement à la Cité de la Santé de Laval, où la population a crû de 260 000 personnes sans ajout de services hospitaliers proportionnels.

Entre les fuites d'eau dans les établissements et l'ajout de lits dans les corridors, le Québec fait face à un cul-de-sac budgétaire.

Est-ce qu'il sera possible de rénover le réseau sans de nouveaux revenus ou des réformes politiques audacieuses?

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, mercredi, à Lagacé le matin.