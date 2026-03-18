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Politique provinciale
Une idée de Christine Fréchette

Gaz de schiste: entre mirage économique et risques environnementaux

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 mars 2026 09:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Gaz de schiste: entre mirage économique et risques environnementaux
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

L’idée de relancer l’exploitation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, récemment évoquée par la candidate à la chefferie de la CAQ Christine Fréchette, suscite de vives réactions.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez dénoncer cette proposition, la qualifiant de «pensée conservatrice» simpliste qui ignorerait les réalités de terrain et l’absence d’acceptabilité sociale.

Au-delà des impacts sur la valeur des propriétés et la santé publique (risques de leucémie liés aux produits chimiques de fracturation), l’enjeu de l’eau potable est central: chaque puits nécessiterait des millions de litres d’eau, une ressource déjà sous pression dans plusieurs municipalités.

Pour Luc Ferrandez, les bénéfices environnementaux du gaz par rapport au pétrole sont contrebalancés par d'importantes fuites de méthane lors du forage, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le pétrole.

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