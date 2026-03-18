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Société
Appel aux témoignages

«À donner la chair de poule»: la violence gagne du terrain chez nos jeunes

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le March 18, 2026 9:54 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«À donner la chair de poule»: la violence gagne du terrain chez nos jeunes
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La Dre Marie-Ève Morin travaille en santé mentale et en dépendance depuis plus de 20 ans.

Elle a pour projet d’écrire un livre sur la montée de la violence chez les moins de 25 ans et recherche des témoignages pour l’aider dans sa démarche.

Les personnes intéressées à partager leur témoignage sont invitées à joindre la Dre Marie-Ève Morin par courriel à l’adresse info@docmorin.com.

Écoutez la Dre Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en dépendances, donner des exemples de la façon dont la violence se manifeste de plus en plus violemment chez les jeunes.

«Je suis à la recherche de jeunes qui ont quelque chose à dire sur la violence. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient issus de gangs de rue ou de centres jeunesse. J'ai commencé à réaliser des entrevues et, à ma grande surprise, le plus jeune — celui qui, comment dirais-je, venait de la "meilleure" famille — m'a fait des confidences qui m'ont donné la chair de poule. Je pense donc que les jeunes, que cela paraisse ou non, sont désormais tous exposés à la violence sous plusieurs formes.»

Dre Marie-Ève Morin

La Dre Morin cite l'accès facilité à la pornographie, aux armes et à la drogue, ainsi que les différentes formes d'intimidation et d'extorsion, comme des exemples de types de violence en montée chez les moins de 25 ans.

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