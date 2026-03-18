Appel aux témoignages

La Dre Marie-Ève Morin travaille en santé mentale et en dépendance depuis plus de 20 ans.

Elle a pour projet d’écrire un livre sur la montée de la violence chez les moins de 25 ans et recherche des témoignages pour l’aider dans sa démarche.

Les personnes intéressées à partager leur témoignage sont invitées à joindre la Dre Marie-Ève Morin par courriel à l’adresse info@docmorin.com.

Écoutez la Dre Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en dépendances, donner des exemples de la façon dont la violence se manifeste de plus en plus violemment chez les jeunes.