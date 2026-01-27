Aide aux ménages

Marie-Eve Fournier présente deux nouvelles économiques majeures touchant le portefeuille des Canadiens les moins fortunés.
D'abord, le gouvernement annonce une bonification de 25 % du crédit pour la TPS sur cinq ans pour soutenir les ménages à faible revenu face à l'inflation.
Un versement unique équivalant à 50 % du crédit annuel sera d'ailleurs envoyé dès ce printemps aux bénéficiaires ayant produit leur déclaration de revenus.
«Sans déclaration de revenus, vous n’avez pas le crédit d’impôt. [...] Ottawa doit savoir combien vous gagnez pour vous envoyer le crédit [de TPS].»
Par ailleurs, le célèbre programme Air Miles change d'identité après 34 ans pour devenir «Récompense bleue».
Malgré le départ du partenaire Shell, le programme appartenant à BMO mise sur de nouveaux partenariats, notamment avec le groupe MTY.