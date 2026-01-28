Régine Laurent a annoncé son départ du conseil d'administration de Santé Québec, alors que l'ancienne présidente de la FIQ avait préalablement décidé d'offrir son appui à Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission La commission.

Les animateurs soulignent que cette démission était devenue inévitable en raison du devoir de réserve strict imposé par Santé Québec, une organisation qui se veut techniquement apolitique.

En affichant publiquement son soutien à un candidat dans la course à la chefferie de la CAQ, Mme Laurent s'est placée dans une position de conflit d'intérêts jugée inconciliable avec ses fonctions administratives.

On revient également sur l'ascension fulgurante dans les sondages nationaux du premier ministre Mark Carney à la suite de son passage remarqué au Forum économique mondial.

Selon un récent sondage Léger, les libéraux de Carney atteindraient 47% des intentions de vote, creusant l'écart avec Pierre Poilievre.