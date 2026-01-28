 Aller au contenu
Politique provinciale
La porte pour Régine Laurent

«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
8:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 janvier 2026 17:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Selon toute vraisemblance, Christine Fréchette ou Bernard Drainville occupera le poste de premier - ou de première - ministre du Québec le 12 avril.

En début d'émission, l'animateur Philippe Cantin a demandé aux auditeurs: «Selon vous, qui ferait le ou la meilleur(e) premier(ère) ministre?»

Christine Fréchette a remporté ce sondage non scientifique avec 80 % de l'appui des auditeurs et auditrices.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce sondage et analyser les propos de Régine Laurent au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Christine Fréchette obtient 80 % des voix contre Bernard Drainville selon les auditeurs de l'émission Le Québec maintenant;
  • Christine Fréchette a désormais 19 ministres et députés à ses côtés;
  • Régine Laurent, administratrice de Santé Québec, se fait montrer la porte après avoir publiquement appuyé Bernard Drainville dans la course à la chefferie à la CAQ;
  • Quelle sera la position de Charles Milliard relativement à la réintégration de Marwah Rizky?
  • Est-ce François Legault va demeurer député après le 12 avril?

Vous aimerez aussi

Fermeture du PEQ: des familles intégrées voient leur rêve s’effondrer
Lagacé le matin
Fermeture du PEQ: des familles intégrées voient leur rêve s’effondrer
0:00
9:08
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
Radio textos
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
0:00
12:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Porte-drapeau du Canada
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Rattrapage
Tabac, stupéfiant et cellulaires
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova
Rattrapage
De retour sur scène après 35 ans
Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Rattrapage
En terrain majoritaire
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
Rattrapage
La tension monte d'un cran
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Rattrapage
Mort d'Alex Pretti à Minneapolis
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Rattrapage
Pour retrouver davantage de stabilité
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Rattrapage
Vidéo
AutSecours
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Regarder9:11Philippe Cantin
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Rattrapage
Soutenu financièrement par Jeff Bezos
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Rattrapage
Manifestation à l'hôtel de ville
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
Rattrapage
Jeux olympiques
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Rattrapage
Accord important entre l'Europe et l'Inde
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Rattrapage
Propos sur les armes à feu
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur
Rattrapage
Ancien PM de l'Alberta
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur