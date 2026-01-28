La porte pour Régine Laurent

Selon toute vraisemblance, Christine Fréchette ou Bernard Drainville occupera le poste de premier - ou de première - ministre du Québec le 12 avril.
En début d'émission, l'animateur Philippe Cantin a demandé aux auditeurs: «Selon vous, qui ferait le ou la meilleur(e) premier(ère) ministre?»
Christine Fréchette a remporté ce sondage non scientifique avec 80 % de l'appui des auditeurs et auditrices.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce sondage et analyser les propos de Régine Laurent au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Christine Fréchette obtient 80 % des voix contre Bernard Drainville selon les auditeurs de l'émission Le Québec maintenant;
- Christine Fréchette a désormais 19 ministres et députés à ses côtés;
- Régine Laurent, administratrice de Santé Québec, se fait montrer la porte après avoir publiquement appuyé Bernard Drainville dans la course à la chefferie à la CAQ;
- Quelle sera la position de Charles Milliard relativement à la réintégration de Marwah Rizky?
- Est-ce François Legault va demeurer député après le 12 avril?