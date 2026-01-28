La porte pour Régine Laurent

Selon toute vraisemblance, Christine Fréchette ou Bernard Drainville occupera le poste de premier - ou de première - ministre du Québec le 12 avril.

En début d'émission, l'animateur Philippe Cantin a demandé aux auditeurs: «Selon vous, qui ferait le ou la meilleur(e) premier(ère) ministre?»

Christine Fréchette a remporté ce sondage non scientifique avec 80 % de l'appui des auditeurs et auditrices.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce sondage et analyser les propos de Régine Laurent au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés