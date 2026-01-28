Interventions brutales d'ICE

À Minneapolis, la tension est à son comble alors que l'agence ICE (police de l'immigration) multiplie les arrestations, provoquant un climat de terreur.

Environ 20 % des enfants sont absents des écoles, les familles restant terrées chez elles en «confinement volontaire».

En réponse, une solidarité citoyenne s'organise: des voisins livrent de la nourriture et des produits de base, tandis que des patrouilles citoyennes traquent les agents de l'immigration pour alerter la population.

L'usage de sifflets est devenu une stratégie de défense collective pour signaler les interventions de la police en temps réel.

