Société
Interventions brutales d'ICE

Un Québécois témoin du climat de peur au Minnesota

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 janvier 2026 07:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Any Guillemette
Any Guillemette
Un Québécois témoin du climat de peur au Minnesota
Une femme tenant un enfant dans ses bras se dirige vers le véhicule d'un agent fédéral de l'immigration, le mardi 27 janvier 2026, à Minneapolis. / (AP Photo/Adam Gray)

À Minneapolis, la tension est à son comble alors que l'agence ICE (police de l'immigration) multiplie les arrestations, provoquant un climat de terreur.

Environ 20 % des enfants sont absents des écoles, les familles restant terrées chez elles en «confinement volontaire». 

En réponse, une solidarité citoyenne s'organise: des voisins livrent de la nourriture et des produits de base, tandis que des patrouilles citoyennes traquent les agents de l'immigration pour alerter la population. 

L'usage de sifflets est devenu une stratégie de défense collective pour signaler les interventions de la police en temps réel.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, en direct de Minneapolis, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Ma vie est comme sur pause [...] je suis comme dans une bulle présentement.»

Témoignage d'un Québécois qui demeure à Minneapolis

