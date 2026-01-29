 Aller au contenu
Encore des interruptions de service majeures

Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»

Lagacé le matin

le 29 janvier 2026 06:29

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde les déboires persistants du Réseau express métropolitain (REM), qui a encore connu des interruptions de service majeures.

Alors que les usagers de la Rive-Sud et de Deux-Montagnes espéraient un service révolutionnaire, la réalité s'apparente de plus en plus à la situation chaotique vécue à Ottawa avec son train léger.

Patrick Lagacé souligne l'absence de réponses claires de la part de Pulsar et de la Caisse de dépôt face à ces pannes récurrentes, malgré les promesses de transparence faites l'automne dernier.

Le retrait des services d'autobus sur le pont Champlain pour forcer l'achalandage vers le REM est également pointé du doigt, laissant les citoyens sans alternative fiable.

Autres sujets traités :

  • Harcèlement envers des météorologues;
  • Failles dans le système d'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC);
  • La colère des cols bleus à Montréal;
  • Santé Québec: Régine Laurent quitte son poste d'administratrice;
  • Protection de la jeunesse: un plan de réforme pour les centres jeunesse;
  • Crise des places en garderie: le nouveau portail gouvernemental est vivement critiqué;
  • Entente de principe entre le Canada et la Corée du Sud pour la fabrication de véhicules Hyundai au pays;
  • Les tensions montent en Ukraine et Donald Trump étudie des options de frappes ciblées contre l'Iran;
  • Le gouvernement maintient son refus de créer une «clause grand-père» pour les immigrants déjà engagés dans le Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

