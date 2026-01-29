Encore des interruptions de service majeures

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde les déboires persistants du Réseau express métropolitain (REM), qui a encore connu des interruptions de service majeures.

Alors que les usagers de la Rive-Sud et de Deux-Montagnes espéraient un service révolutionnaire, la réalité s'apparente de plus en plus à la situation chaotique vécue à Ottawa avec son train léger.

Patrick Lagacé souligne l'absence de réponses claires de la part de Pulsar et de la Caisse de dépôt face à ces pannes récurrentes, malgré les promesses de transparence faites l'automne dernier.

Le retrait des services d'autobus sur le pont Champlain pour forcer l'achalandage vers le REM est également pointé du doigt, laissant les citoyens sans alternative fiable.

