Faut-il réglementer la tarification dynamique?

Le Bureau de la concurrence du Canada s'intéresse de près à la tarification dynamique, une pratique généralisée dans l'industrie aérienne depuis la pandémie.

L'expert John Gradek explique comment les algorithmes utilisent votre adresse IP pour ajuster les prix en temps réel selon votre intérêt pour un vol.

Entre l'utilisation de VPN pour rester anonyme et les variations de prix spectaculaires chez les voyagistes, le segment explore les tactiques des compagnies pour maximiser leurs profits.

Face à ce «fléau», l'idée d'imposer un plancher et un plafond réglementaires pour protéger les passagers est évoquée.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l’Université McGill, expliquer le tout, lundi, à La commission.