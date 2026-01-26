 Aller au contenu
Économie
Faut-il réglementer la tarification dynamique?

Prix des vols: comment les algorithmes traquent vos recherches de billets

La commission

le 26 janvier 2026

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Prix des vols: comment les algorithmes traquent vos recherches de billets
Le Bureau de la concurrence du Canada examine la tarification dynamique, utilisée par des compagnies aériennes comme Air Canada, Flare et WestJet. / Darryl Dyck/ La Presse Canadienne

Le Bureau de la concurrence du Canada s'intéresse de près à la tarification dynamique, une pratique généralisée dans l'industrie aérienne depuis la pandémie.

L'expert John Gradek explique comment les algorithmes utilisent votre adresse IP pour ajuster les prix en temps réel selon votre intérêt pour un vol. 

Entre l'utilisation de VPN pour rester anonyme et les variations de prix spectaculaires chez les voyagistes, le segment explore les tactiques des compagnies pour maximiser leurs profits.

Face à ce «fléau», l'idée d'imposer un plancher et un plafond réglementaires pour protéger les passagers est évoquée.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l’Université McGill, expliquer le tout, lundi, à La commission

«Aussitôt que la grève s'est déclenchée, les tarifs qu'on avait [...] d'un moment à l'autre, on avait des tarifs Montréal-Vancouver qui étaient entre 400 $ et 500 $, tout d'un coup, soudainement, c'est rendu au-dessus de 2 000 $.»

John Gradek

