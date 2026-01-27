Retour au travail à 65 ans et +

Face à la hausse du coût de la vie, de nombreux aînés de 65 ans et plus doivent retourner sur le marché du travail. Or, ces travailleurs, souvent dans une situation financière précaire, sont lourdement pénalisés par l'État.

C'est du moins ce que conclut une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Écoutez Gabriel Giguère, analyste senior en politiques publiques à l’IEDM, partager les conclusions de l'étude et les solutions proposées pour remédier à la problématique.