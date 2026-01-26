Quatre employés de l'école des Perséides, à Laval, ont été suspendus et font l'objet d'une enquête suite à des allégations de voies de fait qui auraient été commises à l'endroit d'un élève de cet établissement primaire.

Une firme externe mandatée par le Centre de services scolaire de Laval, ainsi que le Service de police de Laval, enquêtent sur la situation.

Les employés en question auraient utilisé des techniques de « pincé-tourné » ou auraient aspergé le visage des enfants avec de l'eau.

On reproche également à l’établissement, qui accueille des élèves vivant avec une déficience intellectuelle ou des troubles du comportement, d’avoir toléré des méthodes d’intervention dures, voire inacceptables, depuis plusieurs années.

Écoutez le Dr Olivier Lafrance, pédopsychiatre, commenter cette histoire révélée par La Presse lundi matin au micro de Philippe Cantin.