Habitudes dangereuses en hiver

Mauvais déneigement, phares éteints et pneus inadéquats: les Québécois multiplient les comportements dangereux sur les routes du Québec en hiver.

Les statistiques parlent d'eux-mêmes: le Service de police de Montréal a remis, en 2025, près de 1000 contraventions pour des véhicules mal déneigés sur la route, des excès de vitesse lors de visibilité réduite ou de chaussées glacées et pour des pneus d'hiver non conformes.

Mais qu'en est-il ailleurs dans la province?

