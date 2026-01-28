 Aller au contenu
Société
Habitudes dangereuses en hiver

Les automobilistes québécois de plus en plus négligents au volant?

par 98.5

0:00
20:12

Entendu dans

La commission

le 28 janvier 2026 14:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les automobilistes québécois de plus en plus négligents au volant?
La commission / Cogeco Média

Mauvais déneigement, phares éteints et pneus inadéquats: les Québécois multiplient les comportements dangereux sur les routes du Québec en hiver.

Les statistiques parlent d'eux-mêmes: le Service de police de Montréal a remis, en 2025, près de 1000 contraventions pour des véhicules mal déneigés sur la route, des excès de vitesse lors de visibilité réduite ou de chaussées glacées et pour des pneus d'hiver non conformes.

Mais qu'en est-il ailleurs dans la province?

Écoutez Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile chez Ecoloauto.com, discuter des habitudes dangereuses au volant, mercredi, à La commission.

Vous aimerez aussi

Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
Lagacé le matin
Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
0:00
8:21
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Le Québec maintenant
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
0:00
5:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050
Rattrapage
Nouvelles statistiques
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050
La SAQ tente-t-elle de nous inciter à boire davantage?
Rattrapage
Diminution de son chiffre d'affaires
La SAQ tente-t-elle de nous inciter à boire davantage?
Chute de 77% du trafic sur la plateforme Pornhub au Royaume-Uni
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Chute de 77% du trafic sur la plateforme Pornhub au Royaume-Uni
Agents du ICE suspendus: «C'est rare, mais Trump a fait un mea culpa»
Rattrapage
Décès d'Alex Pretti
Agents du ICE suspendus: «C'est rare, mais Trump a fait un mea culpa»
Lucien Maltais: le nouveau «Top Gun» de l'éducation défend son rôle
Rattrapage
Science ou bureaucratie?
Lucien Maltais: le nouveau «Top Gun» de l'éducation défend son rôle
Régine Laurent quitte Santé Québec: le prix de la loyauté politique
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
Régine Laurent quitte Santé Québec: le prix de la loyauté politique
Actions brutales des agents de l'immigration: «Oui, c'est traumatisant»
Rattrapage
Les citoyens locaux luttent contre les abus
Actions brutales des agents de l'immigration: «Oui, c'est traumatisant»
«Le baiser de la mort» de Jean-François Roberge, selon Charles Milliard
Rattrapage
Le candidat du PLQ ne mâche pas ses mots
«Le baiser de la mort» de Jean-François Roberge, selon Charles Milliard
Transport collectif: Québec coupe 200 millions $ rétroactivement
Rattrapage
L'UMQ dénonce ce «non-sens»
Transport collectif: Québec coupe 200 millions $ rétroactivement
Virage informatique à la CCQ: on se veut rassurant malgré les ratés
Rattrapage
Une modernisation qui était devenue inévitable
Virage informatique à la CCQ: on se veut rassurant malgré les ratés
Taux directeur, envolée de Carney et retour de Marwah Rizqy
Rattrapage
La commission
Taux directeur, envolée de Carney et retour de Marwah Rizqy
Le Canada aura 57 millions d'habitants en 2075
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le Canada aura 57 millions d'habitants en 2075
Pourquoi perd-on plus souvent la voix en hiver?
Rattrapage
L’hiver ne ménage pas nos cordes vocales
Pourquoi perd-on plus souvent la voix en hiver?