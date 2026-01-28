Piteux état

Dans le cadre de sa chronique, mercredi, Luc Ferrandez commente l'état de délabrement inquiétant de plusieurs institutions publiques et infrastructures, citant les récents dégâts d'eau majeurs au centre de recherche de l'Institut Douglas et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Malgré les réinvestissements de la CAQ dans le Plan québécois des infrastructures (PQI), le retard accumulé reste colossal, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Il souligne que le choix politique de favoriser certains projets au détriment de la rénovation des «parents pauvres» de la santé mentale et des infrastructures montréalaises a mené à cette situation critique.

Pour pallier l'urgence, il suggère d'abandonner les normes de construction trop rigides pour privilégier des réparations rapides et fonctionnelles afin de préserver l'essentiel.