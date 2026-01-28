Immigration au Québec

Luc Ferrandez s'insurge contre le refus du ministre Jean-François Roberge de rouvrir le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) ou d'accorder une clause grand-père aux candidats déjà établis.

Il dénonce une approche purement mathématique de l'immigration, basée sur un seuil de revenus de 60 000$, au détriment de l'intégration réelle et de l'humanisme.

Citant l'exemple de son père pour illustrer l'apport économique à long terme des familles immigrantes, Ferrandez qualifie de «cruauté épouvantable» le renvoi de travailleurs déjà francisés et essentiels à l'économie des régions et de la métropole.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mercredi, à Lagacé le matin.