Politique provinciale
Le candidat du PLQ ne mâche pas ses mots

«Le baiser de la mort» de Jean-François Roberge, selon Charles Milliard

par 98.5

0:00
7:26

Entendu dans

La commission

le 28 janvier 2026 12:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le baiser de la mort» de Jean-François Roberge, selon Charles Milliard
L'appui du ministre Jean-François Roberge à Christine Fréchette est un «baiser de la mort», selon Charles Milliard. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le candidat à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, ne mâche pas ses mots concernant la gestion de l'immigration par le gouvernement caquiste.

Selon lui, le refus du ministre Jean-François Roberge d'accorder une clause grand-père aux travailleurs étrangers déjà établis, notamment via le Programme de l'expérience québécoise (PEQ), est une erreur économique et humaine majeure.

Il qualifie aussi l'appui du ministre à Christine Fréchette de «baiser de la mort».

Écoutez Charles Milliard aborder le tout, mercredi midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Milliard déplore que la CAQ et le Parti québécois soient «déconnectés de la réalité» en se perdant dans des débats sémantiques sur le régime colonial britannique plutôt que de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe les régions.

