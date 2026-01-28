Le candidat du PLQ ne mâche pas ses mots

Le candidat à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, ne mâche pas ses mots concernant la gestion de l'immigration par le gouvernement caquiste.

Selon lui, le refus du ministre Jean-François Roberge d'accorder une clause grand-père aux travailleurs étrangers déjà établis, notamment via le Programme de l'expérience québécoise (PEQ), est une erreur économique et humaine majeure.

Il qualifie aussi l'appui du ministre à Christine Fréchette de «baiser de la mort».

Milliard déplore que la CAQ et le Parti québécois soient «déconnectés de la réalité» en se perdant dans des débats sémantiques sur le régime colonial britannique plutôt que de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe les régions.