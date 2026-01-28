 Aller au contenu
Justice et faits divers
Erreur sur la personne

Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers

par 98.5

0:00
6:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 janvier 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers
Claudia Iacono a été tuée par erreur devant son salon de beauté de Montréal, alors que c’est son conjoint, lié à la mafia, qui était visé. / Preuve vidéo déposée à la Cour au palais de justice de Montréal

Deux hommes impliqués dans le complot visant le meurtre d'Anthony Gallo, mais qui a coûté la vie à sa conjointe Claudia Iacono par erreur, ont écopé de 18 ans de pénitencier.

Tyranne Andre Greenidge et Kalial Nesfield ont plaidé coupable à une accusation de complot pour meurtre.

En mai 2023, Claudia Iacono a été froidement abattue de quatre projectiles devant son salon de beauté.

Or, la preuve démontre que les comploteurs visaient plutôt son conjoint, Anthony Gallo, un homme lié à la mafia.

Des notes retrouvées dans le cellulaire d'un accusé détaillaient les habitudes de vie, la description physique et même l'adresse du commerce de la cible initiale.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur cette affaire, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • Homicide involontaire à Saint-Charles-sur-Richelieu;
  • On discute de la tendance inquiétante de meurtres commis par des recrues inexpérimentées qui ratent leur cible.

