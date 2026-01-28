Erreur sur la personne

Deux hommes impliqués dans le complot visant le meurtre d'Anthony Gallo, mais qui a coûté la vie à sa conjointe Claudia Iacono par erreur, ont écopé de 18 ans de pénitencier.

Tyranne Andre Greenidge et Kalial Nesfield ont plaidé coupable à une accusation de complot pour meurtre.

En mai 2023, Claudia Iacono a été froidement abattue de quatre projectiles devant son salon de beauté.

Or, la preuve démontre que les comploteurs visaient plutôt son conjoint, Anthony Gallo, un homme lié à la mafia.

Des notes retrouvées dans le cellulaire d'un accusé détaillaient les habitudes de vie, la description physique et même l'adresse du commerce de la cible initiale.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur cette affaire, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés: