Témoignage poignant d'une mère endeuillée

À l'occasion d'un témoignage bouleversant devant les députés fédéraux à Ottawa, Nathalie Poulin, la mère d'Alexandra Poulin, a dénoncé les lacunes flagrantes dans la formation et l'encadrement des camionneurs au Canada.

Sa fille de 26 ans a perdu la vie en décembre 2024, frappée par un poids lourd dont le conducteur n'aurait jamais dû se trouver sur cette route.

Écoutez le puissant témoignage de Nathalie Poulin, mère d'Alexandra, décédée dans un accident impliquant un poids lourd, au micro de Patrick Lagacé mercredi.