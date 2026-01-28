Témoignage poignant d'une mère endeuillée

À l'occasion d'un témoignage bouleversant devant les députés fédéraux à Ottawa, Nathalie Poulin, la mère d'Alexandra Poulin, a dénoncé les lacunes flagrantes dans la formation et l'encadrement des camionneurs au Canada.
Sa fille de 26 ans a perdu la vie en décembre 2024, frappée par un poids lourd dont le conducteur n'aurait jamais dû se trouver sur cette route.
Écoutez le puissant témoignage de Nathalie Poulin, mère d'Alexandra, décédée dans un accident impliquant un poids lourd, au micro de Patrick Lagacé mercredi.
«Aujourd'hui, il y a des responsables qui rentrent chez eux, qui voient leurs enfants, qui continuent leur vie. Nous autres, on fait quoi? On ne vit pas, on survit...»
Madame Poulin pointe du doigt la responsabilité du gouvernement fédéral dans l'établissement des normes de formation, déplorant qu'il soit encore possible d'obtenir un permis de conduire pour un véhicule lourd avec une préparation nettement insuffisante.
Autres sujets abordés:
- Problème des «camionneurs inc»;
- Manque de réponse des autorités concernant l'accident;
- Les comportements dangereux, comme des camionneurs, qui regardent Netflix ou prennent des vidéos tout en conduisant.