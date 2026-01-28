 Aller au contenu
Société
Témoignage poignant d'une mère endeuillée

«La société, tout le monde, on a laissé tomber Alexandra»

par 98.5

0:00
12:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 janvier 2026 07:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«La société, tout le monde, on a laissé tomber Alexandra»
À l'occasion d'un témoignage bouleversant devant les députés fédéraux à Ottawa, Nathalie Poulin, la mère d'Alexandra Poulin, a dénoncé les lacunes flagrantes dans la formation et l'encadrement des camionneurs au Canada. / Pixel-Shot / Adobe Stock

À l'occasion d'un témoignage bouleversant devant les députés fédéraux à Ottawa, Nathalie Poulin, la mère d'Alexandra Poulin, a dénoncé les lacunes flagrantes dans la formation et l'encadrement des camionneurs au Canada.

Sa fille de 26 ans a perdu la vie en décembre 2024, frappée par un poids lourd dont le conducteur n'aurait jamais dû se trouver sur cette route.

Écoutez le puissant témoignage de Nathalie Poulin, mère d'Alexandra, décédée dans un accident impliquant un poids lourd, au micro de Patrick Lagacé mercredi.

«Aujourd'hui, il y a des responsables qui rentrent chez eux, qui voient leurs enfants, qui continuent leur vie. Nous autres, on fait quoi? On ne vit pas, on survit...» 

Nathalie Poulin

Madame Poulin pointe du doigt la responsabilité du gouvernement fédéral dans l'établissement des normes de formation, déplorant qu'il soit encore possible d'obtenir un permis de conduire pour un véhicule lourd avec une préparation nettement insuffisante.

Autres sujets abordés:

  • Problème des «camionneurs inc»;
  • Manque de réponse des autorités concernant l'accident;
  • Les comportements dangereux, comme des camionneurs, qui regardent Netflix ou prennent des vidéos tout en conduisant.

Vous aimerez aussi

Zones SAQ dans les épiceries: un modèle «inéquitable» pour les détaillants?
Lagacé le matin
Zones SAQ dans les épiceries: un modèle «inéquitable» pour les détaillants?
0:00
4:33
Marc Tanguay imite Emmanuel Macron et sa diplomatie du «for sure»
Lagacé le matin
Marc Tanguay imite Emmanuel Macron et sa diplomatie du «for sure»
0:00
4:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Zones SAQ dans les épiceries: un modèle «inéquitable» pour les détaillants?
Rattrapage
Alimentation
Zones SAQ dans les épiceries: un modèle «inéquitable» pour les détaillants?
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
Rattrapage
Populaire, le chef libéral
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
«Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive ce que Marwah et moi avons vécu»
Rattrapage
Gregory Kelley de retour à l'Assemblée nationale
«Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive ce que Marwah et moi avons vécu»
Un Québécois témoin du climat de peur au Minnesota
Rattrapage
Interventions brutales d'ICE
Un Québécois témoin du climat de peur au Minnesota
Le chaos informatique d'Ottawa prive des aînés de leur pension
Rattrapage
Nouveau logiciel Cúram
Le chaos informatique d'Ottawa prive des aînés de leur pension
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
Marc Tanguay imite Emmanuel Macron et sa diplomatie du «for sure»
Rattrapage
Lagacé le matin
Marc Tanguay imite Emmanuel Macron et sa diplomatie du «for sure»
Spécial «du roi» | L'énigme du mercredi 28 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du mercredi 28 janvier
Première de Simon Gouache: «Il peut dormir tranquille parce que c'est réussi»
Rattrapage
Humoriste
Première de Simon Gouache: «Il peut dormir tranquille parce que c'est réussi»
Les infrastructures au Québec: «Ça tient avec de la broche, littéralement»
Rattrapage
Écoles, hôpitaux, routes...
Les infrastructures au Québec: «Ça tient avec de la broche, littéralement»
Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers
Rattrapage
Erreur sur la personne
Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers
«L'un des bons matchs de Jakub Dobes cette saison»
Rattrapage
Victoire spectaculaire des Canadiens
«L'un des bons matchs de Jakub Dobes cette saison»
Richardson Zéphir: l'humoriste aux mille voix et son «Punch créole»
Rattrapage
De propriétaire de bar à vedette de l'humour
Richardson Zéphir: l'humoriste aux mille voix et son «Punch créole»
Crise budgétaire au Québec: «Il va falloir qu'on désacralise la coupure»
Rattrapage
Déficit record de 12 milliards de dollars
Crise budgétaire au Québec: «Il va falloir qu'on désacralise la coupure»