La SQ multiplie les constats d'infraction

L'ancien policier du SPVM et actuel directeur de la sécurité routière à CAA-Québec, André Durocher, rappelle l'importance cruciale d'un déneigement complet de son véhicule.

Au-delà de la visibilité, la neige et la glace laissées sur le toit peuvent causer des collisions graves ou blesser des piétons.

Il aborde également la hausse des contraventions pour l'usage de pneus d'été en hiver.

Selon lui, bien que le contexte économique difficile pousse certains conducteurs à «tirer le diable par la queue» et à retarder l'achat de pneus ou l'entretien des freins, la sécurité ne doit jamais être compromise.

Écoutez André Durocher, ancien policier du SPVM et directeur de la sécurité routière à CAA-Québec, mercredi à Lagacé le matin.