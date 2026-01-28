Gregory Kelley de retour à l'Assemblée nationale

De retour au caucus libéral après un arrêt de travail, le député de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, s’est confié avec une grande vulnérabilité sur les épreuves personnelles et politiques des derniers mois.

Conjoint de Marwah Rizqy, il explique que les menaces de mort visant son épouse et les turbulences entourant le départ de Pablo Rodriguez ont lourdement pesé sur sa santé mentale, une lutte qu'il mène depuis ses années universitaires.

Écoutez le député libéral de la circonscription de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, se confier au micro de Patrick Lagacé mercredi.

Malgré les tensions évidentes au sein du parti, Kelley a tenu à souligner l'accueil chaleureux de ses collègues lors de son retour à Québec. Il confirme son intention de solliciter un nouveau mandat en octobre 2026, si le prochain chef du Parti libéral du Québec lui en donne l'occasion.

