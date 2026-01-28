Marc Tanguay imite Emmanuel Macron et sa diplomatie du «for sure»

Frédéric Labelle explore les dernières tendances web où politique et diplomatie s'entremêlent.
Il souligne d'abord le clin d'œil viral de Marc Tanguay à Emmanuel Macron, le chef libéral ayant repris le look et l'expression «for sure» du président français à l'Assemblée nationale.
Le chroniqueur analyse ensuite le compte «French Response», une initiative de la diplomatie française qui utilise l'humour incisif pour répondre aux attaques étrangères, rappelant le ton d'Hydro-Québec.
Enfin, il questionne une mystérieuse panne chez TikTok survenue en plein climat de tensions politiques et de critiques envers la plateforme.
«Qu'on fasse de la diplomatie à coups de mèmes et de montages humoristiques, c'est quand même particulier.»