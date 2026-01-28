L’humoriste Simon Gouache a présenté la première montréalaise de son quatrième spectacle, Pour l'instant, à l'Olympia de Montréal.

Dans cette nouvelle proposition, l'artiste délaisse les anecdotes familiales sur la parentalité pour se concentrer sur une thématique plus existentielle: le passage du temps.

Avec son style posé et réfléchi, il explore les absurdités de la vie, de la retraite de ses parents à sa vision singulière des métiers qu'il juge «inutiles» ou purement contemplatifs.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, mercredi, à Lagacé le matin.