Pénuries alimentaires et à l'embargo américain

L'humoriste Val Belzile, connue pour son personnage de «Denise», a partagé son expérience bouleversante lors de récentes vacances à Cuba.

Alors que de nombreux Québécois profitent des prix bas malgré les avertissements du gouvernement canadien concernant les pénuries, elle témoigne d'une situation humanitaire précaire.

Dans un hôpital local, elle a observé du personnel soignant laver et faire sécher des gants de latex pour les réutiliser...

Elle souligne toutefois l'option de la «valise humanitaire», qui permet aux voyageurs d'apporter gratuitement des médicaments essentiels pour soutenir une population démunie.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi, à Lagacé le matin.