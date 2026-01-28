Marie-Eve Fournier dénonce un véritable «chaos» informatique affectant le système des pensions à Ottawa.

En raison du nouveau logiciel Cúram, des aînés font face à des attentes de plus de six mois ou reçoivent des relevés fiscaux pour des revenus jamais perçus, créant des «cauchemars fiscaux».

Parallèlement, au Québec, le virage numérique de la Commission de la construction (CCQ) tourne au fiasco: malgré un coût de 363 millions de dollars et trois ans de retard, le système paralyse actuellement la paie de milliers de salariés.

Dans les deux cas, les autorités affirment pourtant que la transition se déroule bien...

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.