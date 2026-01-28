Course à la chefferie de la CAQ

Christine Fréchette, l'une des deux candidates à la succession de François Legault, a reçu l'appui de Jean-François Roberge, Pascale Déry, Amélie Dionne et Catherine Blouin.

Les quatre caquistes se rangent derrière elle, confirmant ainsi son avance organisationnelle devant son rival, Bernard Drainville.

