Course à la chefferie de la CAQ

Christine Fréchette, l'une des deux candidates à la succession de François Legault, a reçu l'appui de Jean-François Roberge, Pascale Déry, Amélie Dionne et Catherine Blouin.
Les quatre caquistes se rangent derrière elle, confirmant ainsi son avance organisationnelle devant son rival, Bernard Drainville.
Autres sujets abordés
- Dernier caucus de la Coalition Avenir Québec (CAQ) avec François Legault comme premier ministre;
- Controverse à Santé Québec entourant l'appui public de Régine Laurent à Bernard Drainville qui crée un malaise au sein du conseil d'administration;
- Débat sur la pertinence pour François Legault de siéger comme simple député jusqu'à la fin de son mandat pour toucher sa prime de départ;
- La parodie de Marc Tanguay du président français Emmanuel Macron.