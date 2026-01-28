Populaire, le chef libéral

Un nouveau sondage Léger confirme la montée fulgurante du chef du Parti libéral du Canada Mark Carney, qui domine désormais son rival du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre dans les intentions de vote, même chez les jeunes.

Selon les données publiées dans le National Post, Carney récolte 47% des intentions de vote au niveau national, contre 38% pour les conservateurs.

Cette domination se reflète partout au pays, particulièrement au Québec (46 %) et en Ontario (51 %), mais aussi dans les provinces des Prairies où les libéraux talonnent les conservateurs.

Pour notre chroniqueur politique Dimitri Soudas, Carney projette une image rassurante qui tranche avec l'anxiété ambiante.

Écoutez son analyse, mercredi, à Lagacé le matin.