Politique
Populaire, le chef libéral

Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages

par 98.5

0:00
4:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 janvier 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Un nouveau sondage Léger confirme la montée fulgurante du chef du Parti libéral du Canada Mark Carney, qui domine désormais son rival du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre dans les intentions de vote, même chez les jeunes.

Selon les données publiées dans le National Post, Carney récolte 47% des intentions de vote au niveau national, contre 38% pour les conservateurs.

Cette domination se reflète partout au pays, particulièrement au Québec (46 %) et en Ontario (51 %), mais aussi dans les provinces des Prairies où les libéraux talonnent les conservateurs.

Pour notre chroniqueur politique Dimitri Soudas, Carney projette une image rassurante qui tranche avec l'anxiété ambiante.

Écoutez son analyse, mercredi, à Lagacé le matin.

Crise du logement: «Si on trouve pas de solution, on s'en va vers la violence»
Lagacé le matin
Crise du logement: «Si on trouve pas de solution, on s'en va vers la violence»
0:00
6:36
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
Lagacé le matin
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
0:00
13:07

