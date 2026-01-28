L'implantation de zones SAQ dans les épiceries suscite de vives critiques de la part de l'Association des détaillants en alimentation (ADA), qui dénonce un manque de consultation et un avantage concurrentiel injuste.

Selon Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l'ADA, l'annonce de l'ouverture d'une centaine de nouveaux sites SAQ crée un climat défavorable.

Puisqu'un seul détaillant par territoire obtient le droit d'aménager une zone offrant une sélection d'alcools forts, cela brise l'équité entre les commerçants voisins.

Il déplore également que les détaillants n'aient aucun mot à dire sur la sélection de produits vendus, plaidant pour une meilleure mise en marché des alcools locaux québécois.

Écoutez le président-directeur général de l’Association des détaillants en alimentation, Pierre-Alexandre Blouin, à Lagacé le matin mercredi.