Justice et faits divers
Ex-massothérapeute

Six ans et demi de prison pour François Delorimier-Vallières

par 98.5

0:00
6:25

Six ans et demi de prison pour François Delorimier-Vallières
François Delorimier-Vallières / Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L’ex-massothérapeute François Delorimier-Vallières a été condamné à six ans et sept mois de prison au palais de justice de Longueuil pour avoir agressé sexuellement et filmé à leur insu une vingtaine de femmes.

Les crimes, commis entre 2015 et 2020 dans le sous-sol de la résidence de sa mère à Candiac, ont laissé des traces indélébiles chez les victimes, dont certaines ne sont toujours pas identifiées à ce jour.

Bien que la Couronne réclamait neuf ans de détention, cette sentence marque la fin d'un long processus judiciaire pour celles qui avaient placé leur confiance en ce spécialiste des drainages lymphatiques.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur cette histoire, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Montréal-Ouest: le corps inanimé d'une femme de 66 ans a été retrouvé dans son appartement lors d'une vérification de bien-être des pompiers;
  • La Sûreté du Québec et la police locale enquêtent sur la mort «nébuleuse» de deux personnes retrouvées dans une résidence de la communauté de Manawan dimanche après-midi.

