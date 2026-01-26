L’ex-massothérapeute François Delorimier-Vallières a été condamné à six ans et sept mois de prison au palais de justice de Longueuil pour avoir agressé sexuellement et filmé à leur insu une vingtaine de femmes.

Les crimes, commis entre 2015 et 2020 dans le sous-sol de la résidence de sa mère à Candiac, ont laissé des traces indélébiles chez les victimes, dont certaines ne sont toujours pas identifiées à ce jour.

Bien que la Couronne réclamait neuf ans de détention, cette sentence marque la fin d'un long processus judiciaire pour celles qui avaient placé leur confiance en ce spécialiste des drainages lymphatiques.

